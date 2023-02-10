ПРАВМЕДИА: разъяснения КГД по сопроводительным накладным на товары

Фото: primeminister.kz

Смотрите онлайн-конференцию на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф", организованную Комитетом государственных доходов МФ РК в режиме "вопросы-ответы" по сопроводительным накладным на товары (СНТ), сообщает Zakon.kz.

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