ПРАВМЕДИА: разъяснения КГД по сопроводительным накладным на товары
Фото: primeminister.kz
Смотрите онлайн-конференцию на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф", организованную Комитетом государственных доходов МФ РК в режиме "вопросы-ответы" по сопроводительным накладным на товары (СНТ), сообщает Zakon.kz.
В прямом эфире представители КГД ответят на вопросы, поступившие в редакцию, касательно внедрения сопроводительных накладных на товары.
Спикеры:
Сакауов С. - главный эксперт Управления сквозного мониторинга ДЦ КГД МФ РК;
Бейсембаев А. - главный эксперт Управления администрирования акцизов Дадм КГД МФ РК;
Жуматаев С. - заместитель руководителя Управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС Дадм КГД МФ РК;
Шпак В. - главный аналитик, представитель разработчиков ИС ЭСФ.
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