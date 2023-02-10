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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: разъяснения КГД по сопроводительным накладным на товары

записи, КГД Фото: primeminister.kz
Смотрите онлайн-конференцию на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф", организованную Комитетом государственных доходов МФ РК в режиме "вопросы-ответы" по сопроводительным накладным на товары (СНТ), сообщает Zakon.kz.

В прямом эфире представители КГД ответят на вопросы, поступившие в редакцию, касательно внедрения сопроводительных накладных на товары.

Спикеры:

Сакауов С. - главный эксперт Управления сквозного мониторинга ДЦ КГД МФ РК;

Бейсембаев А. - главный эксперт Управления администрирования акцизов Дадм КГД МФ РК;

Жуматаев С. - заместитель руководителя Управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС Дадм КГД МФ РК;

Шпак В. - главный аналитик, представитель разработчиков ИС ЭСФ.


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