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Конференция КГД по всеобщему декларированию – видео

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 15:00 Фото: pexels
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Всеобщее декларирование".

В прямом эфире представитель КГД ответит на вопросы по указанной тематике, поступившие в редакцию заранее.

Спикер: Бораш Ерасыл Жарқынбекұлы, руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования Департамента государственных доходов (ДГД) по Астане.

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Анастасия Московчук
ПРАВМЕДИА Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год
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