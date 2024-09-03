Конференция КГД по всеобщему декларированию – видео

Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Всеобщее декларирование".

В прямом эфире представитель КГД ответит на вопросы по указанной тематике, поступившие в редакцию заранее.



Спикер: Бораш Ерасыл Жарқынбекұлы, руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования Департамента государственных доходов (ДГД) по Астане.