Конференция КГД по всеобщему декларированию – видео
Фото: pexels
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Всеобщее декларирование".
В прямом эфире представитель КГД ответит на вопросы по указанной тематике, поступившие в редакцию заранее.
Спикер: Бораш Ерасыл Жарқынбекұлы, руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования Департамента государственных доходов (ДГД) по Астане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript