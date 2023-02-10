Рамзан Кадыров получил титул "Отец народа"

Парламент Чечни наделил Рамзана Кадырова титулом "Отец народа", сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Grozny.tv, парламент Чеченской республики принял Конституционный закон ЧР "О внесении изменений в Конституцию ЧР".

Закон разработан в целях дополнения основного закона республики положениями, согласно которым глава Чечни является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности ЧР, поддержанию гражданского мира и согласия в ЧР в соответствии с действующим законодательством.

Сказано, что законом уточняется должность главы республики на чеченском языке – "Мехк-Да" ("Отец народа").

"Цель данного изменения — установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в Чечне", — говорится в сообщении.

Рамзан Кадыров возглавляет республику с 5 апреля 2007 года.

30 декабря 2022 года Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться в президенты России, но не будет. Он отметил, что трудно будет управлять государством после того, как это делал "мудрый, дальновидный, сильный, порядочный человек".