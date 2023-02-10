В Казахстане с 20 февраля изменятся правила допуска к международным грузоперевозкам
Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих следующими автотранспортными средствами:
- автобусами, микроавтобусами;
- грузовыми автомобилями (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонны);
- специализированными автомобилями (предназначенными для перевозки определенных видов грузов);
- специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ).
В частности, поправки устанавливают сроки действия карточек допуска на автотранспортные средства.
Кроме того, определяют порядок получения допуска для обретения иностранных разрешений (удостоверение допуска и карточка допуска будут разделены на категории "с применением" и "без применения иностранных разрешений").
Также дополнены требования по прекращению удостоверения допуска и карточки допуска, приостановлению их действия, выдаче иностранных разрешений компаниям, имеющим удостоверение допуска и карточки допуска с применением иностранных разрешений и др.
Так, говорится, что отечественные перевозчики используют полученные иностранные разрешения на автотранспортное средство, указанное в карточках допуска, а также на вновь приобретенное и перегоняемое на территорию Республики Казахстан автотранспортное средство.
При этом передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику не допускается.
Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства, не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.
При прекращении или приостановлении действия удостоверения допуска с применением иностранного разрешения отечественный перевозчик возвращает полученные иностранные разрешения в территориальный орган по месту их выдачи не позднее 30 календарных дней с момента прекращения или приостановления допуска.
Передача бланков иностранных разрешений третьим лицам не допускается.
Разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа и на перевозку грузов подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи в физическом виде, не позднее 100 календарных дней с момента получения, вне зависимости от их использования.
При утере иностранного разрешения отечественные перевозчики в письменной форме уведомляют об утере территориальные органы с приложением копии зарегистрированных в органах внутренних дел заявлений или документов, подтверждающих размещение объявлений в средствах массовой информации об утере и недействительности указанных разрешений.
Срок предоставления в территориальный орган уведомления об утере не должен превышать 50 календарных дней.
Приказ вводится в действие с 20 февраля 2023 года.