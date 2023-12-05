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Законодательство РК

В Казахстане изменились условия допуска автоперевозчиков к международным грузоперевозкам

Изменились Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных грузоперевозок Фото: gov.kz
Министр транспорта приказом от 28 ноября 2023 года внес изменения в Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, а также в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем об основных изменениях в правилах допуска автоперевозчиков к международным грузоперевозкам.

Поправками уточнено, что к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются физические и юридические лица имеющие грузовые автомобили (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн и (или) специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных видов грузов) и (или) специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ), находящиеся в постоянном или временном владении, в том числе по договору лизинга, за исключением арендованных с экипажем, договора о совместной деятельности, агентского соглашения, где предусмотрена передача иностранных разрешений второй стороне договора.

Оформление и выдачу допуска и карточки допуска осуществляют территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля министерства транспорта РК.

Для получения Допуска без применения иностранного разрешения и карточки допуска без применения иностранного разрешения нужно направить через веб-портал "электронного правительства":

  • заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя, в зависимости от получаемой государственной услуги;
  • цветную электронную копию договора аренды автотранспортного средства (в случае аренды автотранспортного средства);
  • цветную электронную копию свидетельства о периодической проверке (инспекции) тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп);
  • цветную электронную копию сертификата о поверке тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп).

Ранее требовалось предоставлять электронные копию нотариально заверенных договора аренды ТС, свидетельства о проверке тахографа и сертификата о поверке тахографа.

Услугополучатели получают Допуск с применением иностранного разрешения по истечении 6 месяцев с даты получения Допуска без применения иностранного разрешения.

Срок осуществления международных автомобильных перевозок грузов в течение 6 месяцев подтверждается следующими документами за последние 6 месяцев:

  • товарно-транспортными накладными (ТТН), международными товарно-транспортными накладными (CMR), не менее 1 ТТН и/или CMR за каждые 3 месяца предыдущих шести месяцев, подтверждающих осуществление услугополучателем перевозок с участием автотранспортных средств на которые были получены карточки допуска, за исключением на полуприцеп (прицеп);
  • формами декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00, без приложений), формами упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00, без приложений) за предыдущие шесть месяцев;
  • сведениями о трудоустроенных сотрудниках с единой системы учета трудовых договоров (ЕСУТД) водителей грузовых автотранспортных средств, утвержденными приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года"Об утверждении Правил представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров", за исключением индивидуальных предпринимателей, имеющих на балансе не более одного автотранспортного средства находящегося в собственности услугополучателя и осуществляющего деятельность без использования наемного труда;
  • карточками водителя, выданными в РК при использовании электронных (цифровых) тахографов. Распространяется на автотранспортные средства впервые введенные в эксплуатацию с 16 июня 2010 года, в соответствии с указом президента от 12 мая 1995 года "О присоединении Республики Казахстан к Европейскому Соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, (ЕСТР) 1970 года";
  • документами, разрешающими нахождение иностранного лица (водителя) на территории Республики Казахстан на срок осуществления трудовой деятельности имеющего разрешение на временное и/или постоянное проживание в РК.

Из перечня документов, предоставляемых для подтверждения срока осуществления международных автомобильных перевозок грузов, исключены формы декларации по оплате за эмиссии в окружающую среду, а также сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов.

Выдача карточек допуска с применением иностранного разрешения и без применения иностранного разрешения на следующие автотранспортные средства не допускается:

  • на арендованные автотранспортные средства с экипажем (договор о совместной деятельности, агентские соглашения, где предусмотрено передача иностранных разрешений второй стороне договора);
  • на арендованные автотранспортные средства, принадлежащие иностранному лицу, юридическому лицу с иностранным участием;
  • на автотранспортные средства находящихся на временном государственном учете на территории РК.

Выдача карточек допуска с применением иностранного разрешения и без применения иностранного разрешения на одно и то же автотранспортное средство, арендованное более двух раз за последние 6 месяцев, не допускается.

Услугополучатель обеспечивает полноту и достоверность сведений в заявлении и предоставляемых документах (государственный регистрационный знак, тип, марка, модель транспортного средства, дата его выпуска, сведения о договоре аренды автотранспортных средств (при наличии) и копии свидетельства о периодической проверке (инспекции) тахографа).

Кроме того, произошли изменения в Правилах применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении.

В частности, теперь иностранные перевозчики на отечественных разрешениях, подтверждающих право проезда по территории Казахстана, перед началом поездки заполняют:

  • наименование перевозчика и его юридический адрес;
  • номер автотранспортного средства;
  • страну загрузки;
  • страну разгрузки;
  • наименование перевозимого груза;
  • вес перевозимого груза;
  • пункт пропуска на границе;
  • маршрут следования по РК;
  • город загрузки;
  • город разгрузки.

Исправления в отечественных разрешениях не допускаются.

При не заполнении пунктов бланка отечественного разрешения либо указания в них недостоверной информации, а также, если в разрешении не проставлены отметки о въезде транспортного средства на территорию РК, либо о его выезде с территории РК, разрешение считается недействительным, а равно его отсутствие.

Приказ введен в действие 5 декабря 2023 года.

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Законодательство Министерство транспорта РК Казахстан
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