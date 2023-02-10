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В Сети нашли взаимосвязь между необычными облаками и землетрясением в Турции

Турция Фото: Anadolu Agency
Пользователи соцсетей распространяют фотографию облака необычной формы, которое появилось в небе над Турцией якобы "на прошлой неделе". Автор поста намекает на то, что именно оно могло стать предвестником землетрясения, которое произошло 6 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Пост является бездоказательным, пишет StopFake.kz

На самом деле облако, которое изображено на фото, наблюдали над Турцией 19 января 2023 года. Это линзовидное, или лентикулярное, облако. Оно образовалось на гребнях воздушных волн.

Турция

Фото: Anadolu Agency

Облако появилось над турецким городом Бурса, где накануне температура воздуха поднялась до 26 градусов по Цельсию. Этот город находится в той части страны, где землетрясение не задело.

"Такие облака, как правило, означают приближение осадков, а не предвещают землетрясения. К примеру, ранее о появлении лентикулярных облаков сообщали жители России и США, но никаких землетрясений после этого зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что необычные облака над Турцией не связаны с разрушительным землетрясением, которое произошло 6 февраля.

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