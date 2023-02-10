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Межпарламентский форум стран Центральной Азии состоялся в Туркестане

ЦА Фото: Facebook/Жанна Тулиндинова
Межпарламентский форум стран Центральной Азии состоялся в Туркестане. Участники форума приняли Туркестанскую декларацию, в которой изложены приоритетные направления многостороннего взаимодействия стран ЦА, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская сторона предложила проводить форум ежегодно. Эту инициативу поддержал Узбекистан. Второй форум пройдет в 2024 году в Самарканде.


ЦА

Фото: Facebook/Жанна Тулиндинова


Как пишет казахстанский политолог Жанна Тулиндинова, приоритеты межпарламентского сотрудничества были изложены в приветственном слове президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.


ЦА

Фото: Facebook/Жанна Тулиндинова


"Инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма своевременной, отвечает коренным интересам наших народов", – говорится в обращении главы государства.

Также он отметил значимость парламентской дипломатии.


ЦА

Фото: Facebook/Жанна Тулиндинова


"Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Сегодня для наших стран огромное значение имеет последовательное углубление экономической кооперации. Приоритетного внимания требуют задачи наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запуска новых совместных проектов. Для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество".Касым-Жомарт Токаев


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