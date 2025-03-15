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Общество

В Туркестане состоялся форум по профилактике повторных преступлений среди осужденных

Туркестанская область, полиция, форум, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 13:14 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области состоялся масштабный республиканский форум по профилактике повторных преступлений среди ранее осужденных. В нем приняли участие тысяча человек, сообщает Zakon.kz.

Форум прошел по инициативе Департамента полиции Туркестанской области и прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В мероприятии на тему "Болашаққа мүмкіндік – жаңа өмір" приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, заместитель акима Бейсенбай Тажибаев, начальник Департамента полиции Мурат Кабденов, прокурор области Мурат Тлеубердиев, руководитель Агентства по противодействию коррупции Мурат Толеубаев, начальник областного департамента КНБ РК Болат Калмурзаев, руководитель Департамента экономических расследований Ерболат Балгабаев, судья областного суда Айдос Султанов, руководитель Управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева, общественный деятель Бахытбек Смагул, главный имам области Ержан Тулепов, представители правоохранительных органов, а также лица, состоящие на учете пробации, и местные жители.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Адаптация людей, состоящих на пробационном учете, в обществе, а также предоставление им социальной, медицинской и правовой помощи остается актуальным вопросом. Форум является продолжением работы в этой сфере и имеет важное значение для каждого, кто хочет жить в мире без преступлений и правонарушений. Участники форума обменивались мнениями, делились жизненным опытом и рекомендациями, направленными на профилактику.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Форум начался с театрализованного представления, основанного на примерах тех, кто оступился в жизни, извлек уроки из своих ошибок и сделал шаг к новой жизни. Также зрителям показали видеоролик о работе полиции по адаптации осужденных, которые отбыли наказание и стремятся к правильной жизни.

В ходе мероприятия выступили аким области, прокурор региона и другие почетные гости, которые подчеркнули важность повышения ответственности людей, отбывших наказание, чтобы они могли получить шанс на будущее и начать новую жизнь.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Главный полицейский области Мурат Кабденов отметил:

"Гражданин, осужденный и освобожденный из исправительного учреждения, в первую очередь ставится на пробационный учет. В этом контексте я призываю службы пробации, полицию, социальные службы и неправительственные организации к активному взаимодействию. Мы не должны оставлять оступившегося человека вне общества, необходимо предоставлять специальные реабилитационные программы, психологическую помощь и обучать профессиональным навыкам".

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также представителей различных структур призвали к совместной работе по созданию безопасного государства и образцовой семьи. В завершение форума выступила группа "Абырой". Мероприятие продолжилось ярмаркой вакансий.

Андрей Дюсупов
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