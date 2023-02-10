Землетрясение произошло на границе Казахстана и России

Фото: wikimedia

Землетрясение произошло на границе Казахстана и России в 18:35 по алматинскому времени. Его зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

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