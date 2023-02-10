Землетрясение произошло на границе Казахстана и России
Фото: wikimedia
Землетрясение произошло на границе Казахстана и России в 18:35 по алматинскому времени. Его зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 10 февраля, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России.
- Энергетический класс землетрясения 9.8;
- Магнитуда MPV 4.4;
- Координаты эпицентра 49.06° с.ш. 85.45° в.д;
- Глубина 10 км;
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
10 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,5 на территории Кыргызстана. Эпицентр землетрясения был расположен в 338 км на юго-запад от Алматы.
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