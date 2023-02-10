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В предгорье Алматы вспыхнул жилой дом

дом, огнеборцы, тушение пожара Фото: Zakon.kz
Пожар разгорелся в Медеуском районе Алматы по улице Крайняя в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, хозяйка дома в панике позвонила на пульт 101 около 21:49 и заявила о пожаре.



времянка

Фото: Zakon.kz


На место происшествия были направлены пожарные расчеты с двух пожарных частей.


пожар, спасатели, техника

Фото: Zakon.kz


"По пути следования препятствия пожарной технике создавали: крутой подъем, гололед, а также узкие проезды к месту вызова, которые были заставлены частными машинами. По прибытии установлено горение открытым пламенем дома на общей площади 70 кв. м", – говорится в сообщении.


пожар, спасатели, техника

Фото: Zakon.kz


В какой-то момент создалась угроза перехода огня на пристроенную времянку, в которой находились жители этого дома.


пожар, спасатели, техника

Фото: Zakon.kz


В 22:48 пожар потушили.


дом, огнеборцы, тушение пожара

Фото: Zakon.kz


Отмечается, что времянку от огня спасателям удалось отстоять.


дом, огнеборцы, тушение пожара

Фото: Zakon.kz


"Не создавайте препятствия для проезда пожарной техники, от этого зависит человеческая жизнь!" – предупредили в пресс-службе ДЧС города Алматы.


дом, огнеборцы, тушение пожара

Фото: Zakon.kz


6 февраля крупный пожар разгорелся в Алматы на территории рынка "Салем".

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