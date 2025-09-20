Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
Фото: ДЧС Алматы
20 сентября 2025 года днем в Медеуском районе Алматы вспыхнул пожар в частном доме на улице Сапаргали Бегалина, сообщает Zakon.kz.
По данным департамента по ЧС, огонь начался в хозяйственной постройке и быстро перекинулся на второй этаж и кровлю двухэтажного здания. На место прибыли три пожарных подразделения, а также сотрудники Центра медицины катастроф и службы взаимодействия.
Для тушения были задействованы автоцистерны, подключенные к гидрантам в 100 и 200 метрах от дома, что позволило обеспечить непрерывную подачу воды. Хозяева сообщили, что в момент возгорания внутри никого не было.
