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Водителям Астаны могут разрешить ездить по автобусной полосе

Водителям Астаны могут разрешить ездить по автобусной полосе Фото: Zakon.kz
Пользоваться специальной выделенной полосой для общественного транспорта могут позволить в определенные часы и по выходным, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект уже запущен на участке проспекта Абылай хана, говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

"Здесь вне часов пик обычный автотранспорт может передвигаться по автобусной полосе. Автомобилям запрещается передвигаться по Bus Lane в утренний – с 07.30 до 9.30 – и в вечерний – с 17.00 до 20.00 – часы пик". Пресс-служба акимата столицы

Власти города запустили опрос для жителей столицы для внедрения правила. Голосование продлится до 23 февраля.

В Алматы автобусная полоса появится еще на одной улице по просьбе жителей Ауэзовского района. Речь о проспекте Абая между улицами Момышулы и Ишимовой.

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Мария Мельникова
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