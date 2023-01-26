Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Автобусная полоса появится еще на одной улице в Алматы

Автобусная полоса появится еще на одной улице в Алматы Фото: Zakon.kz
Жители Ауэзовского района Алматы 26 января 2023 года на встрече с акимом Ерболатом Досаевым попросили сделать приоритетным общественный транспорт по Абая между улицами Момышулы и Ишимовой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, по Абая до Момышулы есть полоса для автобусов, а по новому участку – нет полосы.

"Для приоритета необходимо предусмотреть выделенную полосу", – пояснил он.

В свою очередь Ерболат Досаев поручил "принять меры, чтобы в восточном и в западном направлении появилась полоса для автобусов".

Читайте также

Досаев пообещал сделать капремонт здания легендарного театра для детей

Аким СКО и глава Республики Саха подписали меморандум о взаимопонимании

В Алматы обсуждают генплан застройки города до 2040 года

Динара Халдарова
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления