Автобусная полоса появится еще на одной улице в Алматы

Жители Ауэзовского района Алматы 26 января 2023 года на встрече с акимом Ерболатом Досаевым попросили сделать приоритетным общественный транспорт по Абая между улицами Момышулы и Ишимовой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, по Абая до Момышулы есть полоса для автобусов, а по новому участку – нет полосы.

"Для приоритета необходимо предусмотреть выделенную полосу", – пояснил он.

В свою очередь Ерболат Досаев поручил "принять меры, чтобы в восточном и в западном направлении появилась полоса для автобусов".