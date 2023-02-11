Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

93 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

93 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: freepik
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 случая заражения Covid-19 и 4 случая заражения коронавирусной пневмонией, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1670 человек (–1 508+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находится 137 пациентов, амбулаторно – 1533.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Днем ранее в Казахстане зарегистрировали 94 случая заражения.

Читайте также

Гибель детей от сиропа в Узбекистане: арестован экс-глава фармагентства

В Казахстане цены на треть лекарств выросли на 30%

В Минздраве озвучили итоги проверки видео с "хиджамой" младенцу

Мухит Турсынали
COVID-19 Минздрав РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления