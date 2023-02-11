93 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: freepik

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 случая заражения Covid-19 и 4 случая заражения коронавирусной пневмонией, сообщает Zakon.kz.

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