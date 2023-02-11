93 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: freepik
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 случая заражения Covid-19 и 4 случая заражения коронавирусной пневмонией, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1670 человек (–1 508+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находится 137 пациентов, амбулаторно – 1533.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Днем ранее в Казахстане зарегистрировали 94 случая заражения.
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