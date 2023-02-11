Кульгинов ознакомился с ходом реализации нацпроектов в Улытауской области

Завершение долгостроев, строительство школ и медцентров: Алтай Кульгинов в рамках рабочей поездки в Улытаускую область ознакомился с долгостроями и ходом реализации нацпроектов "Ауыл аманаты", "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

В городе Сатпаеве вице-премьер Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства Дворца школьников и детского сада на 320 мест, возведение которых началось еще несколько лет назад.

Также на станции Теректы строится школа. Данное учебное заведение позволит создать комфортные условия для обучения, так как сейчас дети вынуждены заниматься в аварийной школе. Перед областным акиматом Улытауской области, а также акиматом Карагандинской области совместно с центральными госорганами стоит задача не допустить появления долгостроев и достроить начатые социальные объекты.

Заместитель премьер-министра также ознакомился с ходом реализации нацпроектов. Так, по программе "Модернизация сельского здравоохранения" в Улытауской области планируется построить 20 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе будет построен перинатальный центр.

"По поручению главы государства в регионах страны будет построено 12 перинатальных центров. В их число входит и перинатальный центр в Жезказгане, так как в городе имеется острая нехватка в подобном медучреждении. Данный вопрос находится на контроле у Правительства. Всего в рамках модернизации сельского здравоохранения в регионах страны и отдаленных селах будет построено более 650 медицинских объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году регионы должны будут приступить к строительству 300 объектов ПМСП". Алтай Кульгинов

Также в регионе в рамках реализации проекта "Комфортная школа" планируется построить 7 учебных заведений, а на базе Жезказганского высшего политехнического колледжа –создать технический вуз.

В городе Сатпаеве вице-премьер посетил спортивно-оздоровительный комплекс. Акиматом региона было предложено на территории спорткомплекса построить школу-интернат олимпийского резерва. Спортом в регионе занимаются более 5 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет. Необходимый для строительства земельный участок имеется. Ожидается, что данные меры позволят увеличить охват детей и молодежи спортом.

Во время рабочей поездки в поселке Кенгир Алтай Кульгинов также встретился с фермерами. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты".

В Улытауской области в прошлом году для кредитования участников выдано 570 млн тенге, в текущем году дополнительно будет выделено 2 млрд 800 млн тенге.

Поддержка существующих и открытие новых производств также позволит обеспечить регион продовольственной безопасностью. Проект "Ауыл аманаты" с текущего года будет масштабирован по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов.

Завершилась рабочая поездка совещанием с участием заместителей акимов Улытауской и Абайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, вице-министров здравоохранения, труда и социальной защиты, науки и высшего образования, сельского хозяйства, нацэкономики и др. Перед ответственными лицами поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов.

