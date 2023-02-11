Кто из работающих казахстанцев сможет претендовать на арендное жилье

Комитет по делам молодежи и семьи подготовил изменения в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

Работающая молодежь – это граждане РК, не достигшие возраста 35 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ или организаций технического, профессионального или послесреднего, высшего, послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность.

Основные требования, предъявляемые к работающей молодежи для получения арендного жилья без права выкупа:

граждане РК, не достигшие возраста 35 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;

подтверждение постоянной регистрации заявителя в данном населенном пункте не менее 3-х последних лет перед подачей заявления;

наличие постоянной регистрации членов семьи заявителя в данном населенном пункте;

подтверждение отсутствия на праве собственности заявителя, супруги, несовершеннолетних детей, за исключением жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, находящихся под угрозой обрушения, жилья на территории республики в течение последних 5 лет перед подачей заявления.

Также разработан порядок предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи.

Уполномоченный орган публикует на интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы объявление о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи с указанием даты начала и окончания приема заявлений, а также местоположение арендного жилища без права выкупа.

Заявитель для получения арендного жилища без права выкупа предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности) и членов семьи;

копию документа об образовании;

копию свидетельства о заключении брака (при наличии);

копию свидетельства о рождении детей (при наличии);

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории РК на заявителя и всех членов семьи;

справку с места работы;

справку о доходах за последние 6 месяцев, подтверждающую ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 МРП (138 000 тенге), но не более 150 МРП (517 500 тенге);

документы, подтверждающие трудовой стаж;

справку о наличии и номере банковского счета и выписку об остатке и движении денег по банковскому счету;

документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии);

выписку с индивидуального пенсионного счета (за последние 6 месяцев);

при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

налоговую декларацию по доходам за последний год деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

При необходимости уполномоченный орган запрашивает дополнительные документы для уточнения сведений о заявителе и членах его семьи.

Заявление и указанные документы подаются в уполномоченный орган через единую платформу интернет-ресурсов государственных органов.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется в следующем процентном соотношении:

60% арендного жилья – заявителям, состоящим в браке;

40% арендного жилья – заявителям, не состоящим в браке.

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней после вынесения решения о предоставлении арендного жилья без права выкупа публикует результаты отбора на своем интернет-ресурсе, а также направляет заявителям уведомление о принятом решении.

Граждане, получившие арендное жилье без права выкупа, заключают соответствующий договор об этом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.

Согласно поправкам в законодательство по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения, принятым 26 декабря 2022 года, предельный возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет.