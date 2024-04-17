Условия получения арендного жилья для молодежи изменят в Казахстане

Комитет по делам молодежи и семьи разработал проект изменений в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

В правила планируют добавить новые понятия:

ежегодный порог накопления – сумма накопленных денег на сберегательном счете (депозите) в жилищном строительном сберегательном банке за один год в рамках действия трехстороннего договора о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, которая равна не менее 170 МРП (627 640 тенге в 2024 году) , установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

– сумма накопленных денег на сберегательном счете (депозите) в жилищном строительном сберегательном банке за один год в рамках действия трехстороннего договора о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, которая равна не менее 170 МРП , установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; жилищный строительный сберегательный банк – банк, имеющий лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности, предусмотренной статьей 5 закона "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан". Иными словами, в документе речь идет об "Отбасы банке".

Понятие ежегодного порога накопления планируют ввести для определения минимальной суммы ежегодных накоплений, необходимых для участия в региональных программах (механизмах) льготного ипотечного кредитования.

Как поясняют разработчики, согласно действующим условиям региональных программ (механизмов), в городах Астана и Алматы размер первоначального взноса составляет не менее 10% при максимальной сумме займа 18 млн тенге. Таким образом, для участия в программах необходимо иметь первоначальный взнос в размере 1,8 млн тенге. При продолжительности срока найма до 3 лет размер ежегодных накоплений должен составлять не менее 600 тыс. тенге, или не менее 162 МРП, установленных законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год.

Кроме того, арендное жилище молодым казахстанцам будет предоставляться на основе заключенного трехстороннего договора о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи между заявителем, уполномоченным органом и банком по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Заключение такого договора будет являться гарантией накопления участниками программы суммы денег в качестве первоначального взноса в рамках жилищно-строительной сберегательной системы. Также банк будет мониторить ежегодные взносы на сберегательный счет и процесс формирования молодежью накоплений для приобретения собственного жилья.

Устанавливаются основные требования к работающей молодежи для получения арендного жилища без права выкупа:

гражданин РК, не достигший возраста тридцати пяти лет (до 34 лет включительно);

освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ и колледжей, техникумов и вузов и осуществляющие трудовую деятельность;

наличие у заявителя постоянной регистрации в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа не менее трех последних лет перед подачей заявления;

наличие постоянной регистрации по месту жительства членов семьи заявителя (при наличии супруга/и, детей);

отсутствие жилья на праве собственности в РК у заявителя, супруга/и, детей, за исключением жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, находящихся под угрозой обрушения (разрушения), жилья в РК в течение последних 5 лет перед подачей заявления, за исключением случаев, когда их супруги имели факт отчуждения жилища до вступления в брак. При этом наличие доли в жилище, полученной заявителем или членами семьи до совершеннолетия, не препятствует участию;

наличие у заявителя ежемесячного дохода за последние 6 месяцев в размере не менее 40 МРП;

наличие трудового стажа в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа, не менее 3 (трех) последних лет перед подачей заявления;

наличие сберегательного счета (депозита) в банке.

Заявителю вместе с супругом (супругой) предоставляется только одно арендное жилище без права выкупа и повторного участия в конкурсе в случае заключения договора.

Будет обновлен перечень документов, которые нужно предоставить в уполномоченный орган для получения арендного жилья:

копии документов, удостоверяющих личность, свидетельств(а) о рождении детей заявителя и членов семьи (при наличии);

нотариально засвидетельствованная копия документа об образовании;

копия документа об образовании; копия свидетельства о заключении брака (при наличии);

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории РК на заявителя и всех членов семьи;

справка с места работы;

справка о доходах за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячных доход заявителя в размере не менее 40 МРП;

документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса;

справка о наличии и номере сберегательного счета (депозита) в банке и выписка об остатке и движении денег по нему, выданная банком;

и выписка об остатке и движении денег по нему, выданная банком; выписка с индивидуального пенсионного счета (за последние 6 месяцев);

при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за весь период осуществления предпринимательской деятельности;

при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности налоговая декларация по доходам за последний год деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

постоянная регистрация заявителя в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа не менее трех последних лет перед подачей заявления (электронный формат);

не менее трех последних лет перед подачей заявления (электронный формат); постоянная регистрация членов семьи заявителя в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа (электронный формат).

Заявление, а также документы, указанные в настоящем пункте, подаются в уполномоченный орган через единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, либо через платформу, созданную уполномоченным органом.

После принятия уполномоченным органом решения о предоставлении арендного жилища без права выкупа в течение 30 календарных дней заключается договор сроком на 1 год с условием ежегодной пролонгации до 3 лет в случае достижения ежегодного порога накопления.

Условие о ежегодной пролонгации договора вводится с целью обеспечения мониторинга накопления участниками программы суммы денег в качестве первоначального взноса для дальнейшего участия в различных ипотечных программах.

При этом уточняется, что арендное жилище без права выкупа будут предоставлять на срок не более трех лет.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 апреля 2024 года.