Партийный список Народной партии Казахстана зарегистрировали в ЦИК на выборы в Мажилис
По информации ЦИК, НПК представила партийный список из 52 человек. В него вошли женщины, молодежь и 17 человек с инвалидностью, что составляет 32,7% от общего числа включенных.
В Центризбиркоме отметили, что проведенная проверка кандидатов показала, что все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и закона "О выборах".
Члены комиссии единогласно проголосовали за регистрацию партийного списка Народной партии Казахстана. В итоге партия получила регистрацию для участия в выборах в Мажилис.
Таким образом, НПК стала седьмой партией, подавшей документы в ЦИК.
21 января глава ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что к выборам в Мажилис допущены семь партий:
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
- Партия Amanat.
- Народно-демократическая партия "Ауыл".
- Казахстанская партия зеленых "Байтак".
- Общенациональная социал-демократическая партия.
- Народная партия Казахстана.
- Партия Respublica.
Выборы в Мажилис назначены на 19 марта 2023 года. Согласно принятым изменениям, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.