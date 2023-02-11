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Партийный список Народной партии Казахстана зарегистрировали в ЦИК на выборы в Мажилис

НПК зарегистрирована в ЦИК для участия в выборах Фото: Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана 11 февраля 2023 года зарегистрировала списки Народной партии Казахстана для участия в выборах в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

По информации ЦИК, НПК представила партийный список из 52 человек. В него вошли женщины, молодежь и 17 человек с инвалидностью, что составляет 32,7% от общего числа включенных.

В Центризбиркоме отметили, что проведенная проверка кандидатов показала, что все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и закона "О выборах".

Члены комиссии единогласно проголосовали за регистрацию партийного списка Народной партии Казахстана. В итоге партия получила регистрацию для участия в выборах в Мажилис.

Таким образом, НПК стала седьмой партией, подавшей документы в ЦИК.

21 января глава ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что к выборам в Мажилис допущены семь партий:

  1. Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
  2. Партия Amanat.
  3. Народно-демократическая партия "Ауыл".
  4. Казахстанская партия зеленых "Байтак".
  5. Общенациональная социал-демократическая партия.
  6. Народная партия Казахстана.
  7. Партия Respublica.

Выборы в Мажилис назначены на 19 марта 2023 года. Согласно принятым изменениям, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.


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