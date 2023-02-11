В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

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В РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды и штормовым предупреждением в Казахстане на 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

"Ложбина циклона и атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на погоду большей части РК, где ожидаются снег с метелью, на западе страны – осадки в виде дождя и снега. Лишь на северо-западе, севере – погода без осадков. На юге, западе, востоке республики сохраняются усиление ветра, туман, на западе – гололед". РГП "Казгидромет" 12 февраля на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. 12 февраля ночью и утром на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный. Днем на севере, западе области порывы достигнут 15-20 м/с. В Уральске порывы ветра 18 м/с. 12 февраля на юге Кызылординской области ожидается туман. 12 февраля на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман.

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