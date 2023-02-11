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Сельская школа загорелась в Павлодарской области

пожарные Павлодарской области Фото: ДЧС Павлодарской области
В общеобразовательной школе в селе Жаскайрат произошел пожар. Огонь охватил потолочное перекрытие первого этажа здания, сообщает Zakon.kz.

Пожарные получили сообщение 11 февраля в 07:34. 

В районе Теренколь в Бобровском сельском округе в селе Жаскайрат горит здание школы. Там шел дым из кровли.

По прибытии на место пожарные установили, что огонь охватил около 25 квадратных метров потолочного перекрытия первого этажа здания школы. В 09:03 пожар локализовали, в 09:50 ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Данияр Кунафин
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