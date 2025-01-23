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Происшествия

Школа полностью сгорела в Павлодарской области

Школа полностью сгорела в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 16:32 Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области 23 января 2025 года сгорела общеобразовательная школа, сообщает Zakon.kz.

Это случилось утром в селе Буланбай Иртышского района. 

Направленные на место силы и средства ДЧС ликвидировали возгорания на площади 130 кв. м. 


"Причина возгорания устанавливается. В здании никого не было. В связи с погодными условиями занятия проводились онлайн. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ДЧС Павлодарской области. 
Фото: ДЧС Павлодарской области

Утром 23 января в Шымкенте загорелся парк аттракционов, огонь перекинулся на ресторанный комплекс. А в СКО при пожаре в частном доме погибли пять человек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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