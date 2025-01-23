Школа полностью сгорела в Павлодарской области
Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области 23 января 2025 года сгорела общеобразовательная школа, сообщает Zakon.kz.
Это случилось утром в селе Буланбай Иртышского района.
Направленные на место силы и средства ДЧС ликвидировали возгорания на площади 130 кв. м.
"Причина возгорания устанавливается. В здании никого не было. В связи с погодными условиями занятия проводились онлайн. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Фото: ДЧС Павлодарской области
Утром 23 января в Шымкенте загорелся парк аттракционов, огонь перекинулся на ресторанный комплекс. А в СКО при пожаре в частном доме погибли пять человек.
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