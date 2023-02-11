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Конькобежка Алина Дауранова завоевала еще одну медаль чемпионата мира

Конькобежный спорт Серебро ЧМ Фото: Instagram/drs_kz
18-летняя казахстанка Алина Дауранова завоевала серебряную медаль мирового первенства среди юниоров по конькобежному спорту в Инцелле (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Она финишировала второй на дистанции 1000 метров с показателем 1:17.76. Алину опередила только немка Ангел Дейлман (1:16.29). На третьей ступени пьедестала почета оказалась американка Грета Майерс (1:17.82).

В этой программе также приняли участие еще две казахстанки: Арина Ильященко закончила турнир на 13-м месте (1:20.28), а Алена Лифатова остановилась на 19-й строчке (1:21.19).


Конькобежный спорт Серебро ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

Таким образом, Алина Дауранова принесла казахстанской сборной две медали за два дня чемпионата мира на ледовых дорожках Инцелля. Накануне она поднялась на третью ступень пьедестала на спринтерской дистанции 500 метров. 

ЧМ-2023 по конькобежному спорту среди юниоров завершится 12-го февраля. 

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