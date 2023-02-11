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Молния ударила прямо по статуе Христа-Искупителя

Молния ударила в статую Христа-Искупителя Фото: Twitter/HurricaneForec
Кадры ударившей молнии опубликовали жители Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.

Молния попала прямо в статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Молния попала в статую Христа-Искупителя

Фото: Twitter/HurricaneForec

В январе 2014 года молния повредила статую – у Христа-Искупителя откололся кончик пальца.

Статуя Христа-Искупителя расположена в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро, на вершине 709-метровой горы Корковаду.

В основании монумента находится небольшая католическая часовня, а со смотровых площадок у ее подножия открывается живописный вид на Рио-де-Жанейро, залив Гуанабара и Атлантический океан. С 2007 года монумент входит в число "семи новых чудес Света" по версии пользователей интернета.

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