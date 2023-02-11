Молния ударила прямо по статуе Христа-Искупителя
Фото: Twitter/HurricaneForec
Кадры ударившей молнии опубликовали жители Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.
Молния попала прямо в статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Фото: Twitter/HurricaneForec
В январе 2014 года молния повредила статую – у Христа-Искупителя откололся кончик пальца.
Статуя Христа-Искупителя расположена в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро, на вершине 709-метровой горы Корковаду.
В основании монумента находится небольшая католическая часовня, а со смотровых площадок у ее подножия открывается живописный вид на Рио-де-Жанейро, залив Гуанабара и Атлантический океан. С 2007 года монумент входит в число "семи новых чудес Света" по версии пользователей интернета.
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