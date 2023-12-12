Бразильский футболист погиб во время игры от удара молнии
Фото: pixabay
В Бразилии 21-летний футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб от удара молнии по ходу игры между "Унианом Жайиренсе" и "Унидосом", сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Globo Esportе, трагедия произошла в матче первого раунда любительского Кубка области, прошедшего в городе Санту-Антониу-да-Платина. Как заявил директор отдела спорта муниципалитета Маркос Новели Феррейра, в округе на протяжении всего дня шел дождь. После удара молнии травмы получили еще 6 человек, все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами различной степени тяжести.
Отмечается, что игра между "Унианом Жайиренсе" и "Унидосом" из-за происшествия была прервана досрочно.
Ранее сообщалось, что не менее 24 человек погибли и 23 получили травмы из-за ударов молний во время ливней в штате Гуджарат на западе Индии.
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