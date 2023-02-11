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Названы опасные последствия распространенной травмы мениска

травма мениска Фото: pixabay
Травма мениска без лечения приводит к опасным последствиям для здоровья, в частности, она может спровоцировать деформацию коленного сустава, сообщает Zakon.kz.

По словам травматолога-ортопеда Владимира Барбашинова, характерными симптомами травмы мениска являются боли, блокада и щелчки в коленях, сообщает "Вечерняя Москва".

Если долго игнорировать эту проблему, постоянное трение поврежденного лоскута о поверхность суставного хряща может привести к хроническому воспалению в суставе и скоплению в нем жидкости.

Также из-за отсутствия лечения мениска хрящи в коленных суставах со временем начнут сильно деформироваться, из-за чего заметно ухудшится качество жизни человека. В результате ему может потребоваться эндопротезирование.


"Травму мениска невозможно вылечить уколами или таблетками. Поэтому чаще всего при отсутствии противопоказаний врач назначает хирургическое лечение, которого многие пациенты почему-то боятся и всячески избегают, не подозревая об осложнениях, к которым может привести подобное отношение к своему здоровью".Владимир Барбашинов

После операции возвращение к привычной физической активности чаще всего возможно через четыре недели.

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