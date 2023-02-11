В Мангистауской области два человека погибли в ДТП на трассе Актау – Баянды

Водитель одного из автомобилей не уступил дорогу. Полиция региона ведет расследование, сообщает Zakon.kz.

В ДП Мангистауской области прокомментировали ДТП на 11 км трассы Актау – Баянды.

Авария произошла 11 февраля около 13:30. Последствия аварии опубликовали в Instagram.

По информации полиции, водитель Nissan Altima поворачивал налево и не уступил дорогу водителю Mercedes Benz.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир Nissan Altima. Одного пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 УК РК.

