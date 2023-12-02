Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау – Актобе
Фото: zakon.kz
Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. ДТП произошло 30 ноября на 424-м километре дороги Актобе – Атырау – Астрахань, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента полиции Атырауской области, Lada 2114 столкнулась с грузовиком Iveco.
В результате ДТП погиб 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Обстоятельства аварии изучают правоохранительные органы.
1 декабря три человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Шымкент. Авария унесли жизни 40-летнего водителя Huyndai Sonata и двух пассажиров. Они погибли на месте происшествия.
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