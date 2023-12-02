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Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау – Актобе

Три человека погибли в ДТП трассе Атырау - Актобе Фото: zakon.kz
Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. ДТП произошло 30 ноября на 424-м километре дороги Актобе – Атырау – Астрахань, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Атырауской области, Lada 2114 столкнулась с грузовиком Iveco.


В результате ДТП погиб 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Обстоятельства аварии изучают правоохранительные органы. 

1 декабря три человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Шымкент. Авария унесли жизни 40-летнего водителя Huyndai Sonata и двух пассажиров. Они погибли на месте происшествия.

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Актобе Атырау
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