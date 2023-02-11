Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Теннисисты из Казахстана остановились в шаге от финала турнира в Аргентине

Казахстанцы не дошли до финала Фото: НОК РК
Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли полуфинальный матч на турнире парного разряда в аргентинской Кордобе, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Казахстанцы в паре потерпели поражение от аргентинского дуэта Максимо Гонсалес – Андрес Мольтени в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6. Встреча продлилась один час и десять минут, сообщает Sports.kz.

За время игры пара казахстанских теннисистов исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и два гейма подряд.

Таким образом, казахстанские теннисисты не смогли выйти в финал аргентинского турнира на грунте.

Читайте также

Конькобежка Алина Дауранова завоевала еще одну медаль чемпионата мира

Ольга Сафронова заняла второе место на Чемпионате Азии

Казахстанская спортсменка завоевала первое "золото" на Чемпионате Азии в Астане

Данияр Кунафин
Голубев Андрей Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления