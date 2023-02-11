Теннисисты из Казахстана остановились в шаге от финала турнира в Аргентине

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли полуфинальный матч на турнире парного разряда в аргентинской Кордобе, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанцы в паре потерпели поражение от аргентинского дуэта Максимо Гонсалес – Андрес Мольтени в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6. Встреча продлилась один час и десять минут, сообщает Sports.kz.

За время игры пара казахстанских теннисистов исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и два гейма подряд.

Таким образом, казахстанские теннисисты не смогли выйти в финал аргентинского турнира на грунте.