Все о теннисе
Андрей Голубев вышел в финал турнира в Словакии
Фото: ktf.kz
В Братиславе (Словакия) подходит к завершению турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым одержали победу над дуэтом Адам Павлашек (Чехия)/Ариэль Беар (Уругвай) со счетом 6:3, 6:3.
Матч продолжался 58 минут. За это время казахстанско-украинский тандем оформил два эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
В финале Голубев и Молчанов сыграют с парой Срирам Баладжи (Индия)/Андре Бегеманн (Германия).
Ранее на "Мастерсе" в Шанхае определились финалисты.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript