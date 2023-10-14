Андрей Голубев вышел в финал турнира в Словакии

В Братиславе (Словакия) подходит к завершению турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым одержали победу над дуэтом Адам Павлашек (Чехия)/Ариэль Беар (Уругвай) со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 58 минут. За это время казахстанско-украинский тандем оформил два эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В финале Голубев и Молчанов сыграют с парой Срирам Баладжи (Индия)/Андре Бегеманн (Германия).

Ранее на "Мастерсе" в Шанхае определились финалисты.