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Почему ночные перекусы приводят к полноте

еда по ночам Фото: pixabay
Доктор медицинских наук Лаура Бурак сказала, что один из самых эффективных способов похудеть – перестать есть по ночам, сообщает Zakon.kz.

Специалист назвала три причины, по которым привычка перекусывать поздним вечером может препятствовать похудению, сообщает Eat this, Not that!

Во-первых, потребление больше калорий, которые не нужны большинству людей в это время суток. Организм не может использовать эту энергию, поэтому она откладывается в виде жира.

Во-вторых, более тяжелая пища с высоким содержанием жиров может занять больше времени для переваривания, что способно нарушить сон.

В-третьих, продукты, к которым тянет поздно ночью, – это не морковь и сельдерей. Обычно "ночные едоки" ищут сытную, высококалорийную пищу. От такой, конечно, стоит держаться подальше без необходимости.

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