#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Советы

Врач объяснил, почему витамины могут спровоцировать рак

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 19:32 Фото: pixabay
В 90% случаев рак возникает не из-за стресса, а вследствие образа жизни, заявил российский онколог, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в новом выпуске подкаста Александра Соколовского.

По словам специалиста, распространенное мнение о том, что стресс является основной причиной появления злокачественных опухолей, не соответствует действительности. Однако он действительно способен ускорять рост уже существующих новообразований.

"Человек регулярно повреждает свой организм. Виной тому – тяга к удовольствию. На курение и ожирение приходится около 40 процентов смертей от онкологических заболеваний. Образ жизни – 90 процентов причин, которые приводят к раку, остальное – наследственное", – объяснил врач.

Он добавил, что развитию болезни могут способствовать также пищевые добавки и витамины, принимаемые без консультации со специалистом и предварительных анализов.

"Даже если у человека есть недостаток витаминов, самостоятельно подобрать корректную дозу препаратов человек без медицинского образования вряд ли сможет", – отметил Титов.

При этом он подчеркнул, что избыток витаминов может быть не менее опасен и способен нанести серьезный вред здоровью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее ученые выявили побочный эффект кремов с высоким фактором защиты от солнца. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Почему нельзя пить кофе натощак
01:52, 17 августа 2025
Почему нельзя пить кофе натощак
Анемия в Instagram: как соцсети превратили ферритин в новую точку тревоги
23:06, 01 мая 2025
Анемия в Instagram: как соцсети превратили ферритин в новую точку тревоги
Какие анализы нужно сдавать каждой женщине
18:18, 08 марта 2025
Какие анализы нужно сдавать каждой женщине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: