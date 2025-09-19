Врач объяснил, почему витамины могут спровоцировать рак

В 90% случаев рак возникает не из-за стресса, а вследствие образа жизни, заявил российский онколог, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в новом выпуске подкаста Александра Соколовского.

По словам специалиста, распространенное мнение о том, что стресс является основной причиной появления злокачественных опухолей, не соответствует действительности. Однако он действительно способен ускорять рост уже существующих новообразований.

"Человек регулярно повреждает свой организм. Виной тому – тяга к удовольствию. На курение и ожирение приходится около 40 процентов смертей от онкологических заболеваний. Образ жизни – 90 процентов причин, которые приводят к раку, остальное – наследственное", – объяснил врач.

Он добавил, что развитию болезни могут способствовать также пищевые добавки и витамины, принимаемые без консультации со специалистом и предварительных анализов.

"Даже если у человека есть недостаток витаминов, самостоятельно подобрать корректную дозу препаратов человек без медицинского образования вряд ли сможет", – отметил Титов.

При этом он подчеркнул, что избыток витаминов может быть не менее опасен и способен нанести серьезный вред здоровью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее ученые выявили побочный эффект кремов с высоким фактором защиты от солнца.

