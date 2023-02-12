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Почти миллион человек вышли на манифестации против пенсионной реформы во Франции

акция протеста во Франции Фото: pixabay
По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в субботу в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.

В МВД Франции отметили, что в Париже в четвертый день протеста число участников акций составило 93 тыс. человек. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников, сообщает ТАСС.

По оценкам профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", в Париже участие в манифестациях приняли 500 тыс. человек, в то время как по всей стране организация насчитала 2,5 млн протестующих. "Национальный союз студентов Франции" отчитался об участии в протестах 120 тыс. молодых людей, из которых 15 тыс. вышли на улицы столицы.

В связи с большим потоком манифестантов в Париже правоохранители приняли решение открыть второй дополнительный маршрут для движения профсоюзных колонн.

Примкнувшие к профсоюзным колоннам анархисты устроили акты вандализма, которые перерастали в стычки с силовиками. Полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов. Восемь человек были задержаны.

Демонстрации прошли в субботу в более чем 240 французских городах, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе.

В Ренне правоохранитеи использовали слезоточивый газ несколько раз, после чего были вынуждены применить водомет для разгона агрессивно настроенных лиц.

Для обеспечения безопасности по всей стране было мобилизовано около 10 тыс. полицейских и жандармов, среди которых 4,5 тыс. следили за соблюдением порядка в столице.


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