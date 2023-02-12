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"Реал" обыграл "Аль-Хиляль"

«Реал» обыграл «Аль-Хиляль» Фото: pixabay
Медридский "Реал" стал победителем клубного чемпионата мира со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

Вечером 11 февраля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира. "Реал" сыграл с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии. Турнир проходил в Марокко. Итогом игры стал счет 5:3 в пользу испанцев, передает ТАСС.

10 февраля казахстанские футболисты вышли в финал Кубка Развития-2023. Юношеская сборная Казахстана до 17 лет в заключительном матче группового раунда международного турнира "Кубок Развития" победила своих сверстников из Беларуси со счетом 1:0.

Мария Мельникова
Реал Мадрид
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