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Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике

Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике Фото: Instagram/drs_kz
Казахстан завоевал вторую золотую медаль на 10-м чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. На дорожках Астаны порадовала своих болельщиков Элина Михина, сообщает Zakon.kz.

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Элина Михина была самой быстрой в беге на 400 метров, пробежав дистанцию за 54.07 секунды. В этой же дисциплине у мужчин казахстанец Михаил Литвин завоевал серебряную медаль азиатского первенства. В финальном забеге он проиграл только Аммару Исмаилу Яхия Ибрахиму из Катара. 

Легкая атлетика ЧА-2023 Серебро

Фото: Instagram/drs_kz

Еще одну награду, но бронзового качества принесла для казахстанской команды Акбаян Нурмамет, которая финишировала третьей в беге на 1500 метров, со временем 1:06.04 секунд. 

Таким образом, сейчас в копилке сборной Казахстана после второго дня чемпионата Азии 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль.

На старте этих соревнований казахстанцы завоевали две награды. 

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