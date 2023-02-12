Суд санкционировал арест бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева

Специализированный следственный суд Актобе санкционировал арест бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева, сообщает Zakon.kz.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Постановлением Специализированного следственного суда г. Актобе от 10 февраля в отношении И., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями", санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2023 года", – сообщила пресс-служба областного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что 26 января сотрудников КНБ арестовали в Астане по подозрению в пытках.