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Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра

советник Фото: primeminister.kz
Пресс-служба правительства Казахстана заявила, что Марат Бекетаев в новой структуре аппарата правительства больше не работает советником премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

На должность он был назначен в январе 2022 года.

Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте, владеет тремя языками – казахским, русским и английским. Окончил Казахский государственный юридический институт по специальности "Юрист" и Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности "Магистр права по группе предметов Международное бизнес-право".

В разное время работал советником заместителя премьер-министра РК, вице-министром и министром юстиции, занимал должность замруководителя Администрации президента.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят изменить структуру промышленности.

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