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Политика

Бывший аким области Абай назначен советником премьер-министра

Бывший аким области Абай назначен советником премьер-министра, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 11:47 Фото: gov.kz
Назначен новый советник премьер-министра Казахстана. Им стал Нурлан Уранхаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении сегодня, 20 мая 2025 года, подтвердили в правительстве.

Нурлан Уранхаев в новой должности будет курировать вопросы строительства и промышленности.

Отметим, что с июня 2022 года по февраль 2025-го Уранхаев занимал должность акима области Абай. Позднее стало известно, что новым акимом области Абай стал Берик Уали.

Нурлан Уранхаев родился 4 апреля 1965 года в Семипалатинске. Он окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-механик", Казахский финансово-экономический институт – по специальности "экономист-менеджер", Восточно-Казахстанский государственный технический университет – по специальности "инженер-строитель".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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