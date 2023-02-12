Шесть казахстанских боксеров стали чемпионами турнира в Венгрии

Шесть финалов и шесть чемпионов – таков итоговый абсолютный показатель казахстанских боксеров в финале международного турнира в Дебрецене (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

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Все шесть казахстанских мастеров кожаной перчатки, которые пробились в финал турнира памяти Иштвана Бочкаи, сумели с победой покинуть ринг в решающих боях. Золотые награды на родину привезут Темиртас Жусупов (до 48 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Аятулла Такижанов (до 75 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг).









Помимо этого в активе казахстанских боксеров еще три бронзовые медали. Их завоевали Дамир Абдикадыр (до 51 кг), Даулет Молдашев (до 54 кг) и Ермахан Жакпеков (до 71 кг).