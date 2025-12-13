Казахстанский боксер стал чемпионом мира

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов 13 декабря стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 54 кг Бибосынов одержал победу над представителем России Вячеславом Рогозиным. В конце второго раунда казахстанец отправил соперника в нокдаун, что стало ключевым эпизодом боя.

Сакен Бибосынов – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 и чемпион мира 2021 года. Победа в Дубае принесла ему второй титул чемпиона мира среди любителей.

XXIII чемпионат мира по боксу под эгидой IBA проходит в Дубае (ОАЭ) со 2 по 13 декабря.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Данияр Елеусинов вернулся в Казахстан.

