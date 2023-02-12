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Илон Маск попросил подписчиков улучшить показатели его постов

миллиардер Фото: Instagram/elonmusk
Основатель компании SpaceX и глава Twitter Илон Маск обратился за помощью к 128 млн подписчиков, чтобы они поставили лайки под рекомендуемые им посты в популярной соцсети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Business Insider, Маск опубликовал несколько твитов, в которых призвал оставить комментарий и поставить лайк, чтобы улучшить показатели постов внутри соцсети.

"Нажмите на сердце", - обратился он к пользователям Twitter.

В другом посте он оставил похожее сообщение вместе с символом смайлика. Судя по статистике твитов, они набирают миллионы просмотров, но лишь тысячи лайков.

Отмечается, что около половины из 1 тыс. главных рекламодателей Twitter перестали вкладывать деньги в рекламу на платформе в первые недели 2023 года. А 18 января руководство соцсети распродавало предметы из штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

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