Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ольга Рыпакова официально завершила карьеру

Ольга Рыпакова завершила карьеру Фото: Федерация легкой атлетики РК
Олимпийская чемпионка и многократный призер Олимпиады, казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Спортсменка поблагодарила Казахстан – от президента и спортивных руководителей до болельщиков за веру, сообщает Qazaq Athletics.

"Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена".Ольга Рыпакова

За большой вклад в развитие отечественного спорта премьер-министр Алихан Смаилов направил спортсменке благодарственное письмо.

"Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране последуют вашему примеру и продолжат традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоатлетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!"Алихан Смаилов

В конце церемонии спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.

Читайте также

Казахстанские легкоатлеты завоевали еще три "золота" на финише ЧА-2023 в Астане

У ФК "Актобе" опять появились долги перед игроками и тренерами

Шесть казахстанских боксеров стали чемпионами турнира в Венгрии

Данияр Кунафин
Рыпакова Ольга
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 февраля
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Землетрясение в Турции: в районе катастрофы идет стрельба
Землетрясение в Турции: в районе катастрофы идет стрельба
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления