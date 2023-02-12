Ольга Рыпакова официально завершила карьеру

Олимпийская чемпионка и многократный призер Олимпиады, казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка поблагодарила Казахстан – от президента и спортивных руководителей до болельщиков за веру, сообщает Qazaq Athletics.

"Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена". Ольга Рыпакова

За большой вклад в развитие отечественного спорта премьер-министр Алихан Смаилов направил спортсменке благодарственное письмо.



"Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране последуют вашему примеру и продолжат традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоатлетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!" Алихан Смаилов

В конце церемонии спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.