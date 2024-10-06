Ольга Рыпакова: Это очень важный момент для всего Казахстана
Фото: пресс-центр ВКО
Сегодня в референдуме, посвященном решению о строительстве АЭС, приняла участие олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
"Я, как всегда, проявила свою гражданскую позицию и пришла на референдум, чтобы оставить свой голос, несмотря на то, что немного приболела. Я уверена, что это очень важный момент для всего Казахстана", – пояснила Ольга Рыпакова.
Также она считает, что прийти на данный референдум – долг каждого гражданина РК.
"Так как я патриот своей страны, естественно, я должна была прийти и оставить свой голос. Все мы умеем рассуждать, комментировать, а вот прийти и действительно оставить вой голос "за" или "против", это и есть настоящая заинтересованность в будущем своей страны", – добавила Ольга Рыпакова.
Ольга Рыпакова – чемпионка Олимпийских игр в Лондоне по тройному прыжку (2012). Дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016).
Напомним, в ВКО в день референдума работают 538 участков.
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