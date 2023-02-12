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Названы семь пищевых привычек, которые помогут снизить кровяное давление

диета для кровяного давления Фото: pixabay
В основном советы связаны со снижением употребления соли и содержащегося в ней натрия – именно они считаются "врагами" сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

Эксперты портала Eat This, Not That рассказали, как снизить давление с помощью изменения пищевых привычек. 

Остерегайтесь скрытого натрия

Некоторые продукты в магазинах могут хвастаться уменьшенным содержанием натрия. Однако зачастую это может говорить лишь о меньшем количестве натрия по сравнению с исходным продуктом.

Кроме этого, продукты с высоким содержанием натрия необязательно имеют соленый вкус. В списке таких скрытых источников натрия можно обнаружить хлеб, творог и приправы.

Клетчатка

В борьбе с давлением могут помочь бобовые, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и чечевица. Это происходит не только за счет клетчатки, но и из-за антиоксидантов и питательных микроэлементов. Исследование Frontiers in Nutrition также связывает увеличение потребления клетчатки со снижением артериального давления.

Промыть продукты

Также для борьбы с давлением можно отказаться от покупки консервированных бобов и овощей, при производстве которых используют много соли в качестве консерванта. Кроме этого, специалисты советуют промывать консервированные продукты теплой водой, чтобы смыть лишнюю соль.

Это же касается и выбора мясных продуктов. Свежее, необработанное мясо содержит гораздо меньше натрия, чем уже упакованное или консервированное.

Заменители соли

Диетолог Сара Кан  предлагает заменять обычную соль келпом – высушенными и гранулированными водорослями. Они богаты йодом и другими питательными веществами, а также могут придать еде пикантный вкус.

Другой альтернативой обычной соли может стать гомасио – кунжутная соль. Она подойдет в качестве приправы к салатам, супам, макаронам, рыбе, курице и другим продуктам. Гомасио – смесь поджаренных семян кунжута и небольшого количества морской соли, которая содержит гораздо меньше натрия, чем поваренная соль.

Приправлять блюда зеленью

Использование большого количества зелени и безсолевых приправ при сервировке блюд может замаскировать их несоленость. Для этого хорошо подойдут чеснок, лук, лимонный сок, сушенные и свежие травы.

Свой соевый соус с низким содержанием натрия

Обычный соевый соус можно превратить в продукт с пониженным содержанием натрия. Для этого его можно просто разбавить водой. Такой же трюк можно проделать и с другими соусами, а также с консервированными овощами.

Домашняя еда

По словам экспертов, большая часть натрия в наш организм поступает не из домашней кухонной солонки, а из полуфабрикатов и ресторанной еды. Поэтому одним из самых эффективных способов снизить потребление соли может стать отказ от еды вне дома. При готовке дома намного легче контролировать содержание соли в пище. Кроме этого, специалисты советуют внимательнее изучать меню в кафе и ресторанах.

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Данияр Кунафин
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