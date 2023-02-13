Башар Асад и глава ВОЗ обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии

Президент Сирии Башар Асад и Тедрос Аданом Гебрейсус провели встречу в Дамаске, сообщает Zakon.kz.

Асад заявил, что Сирия надеется на эффективное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, которое должно быть направлено на восполнение дефицита предметов первой необходимости, медицинского оборудования и лекарств.



Президент Сирии также выразил признательность главе ВОЗ за усилия, направленные не преодоление последствий землетрясения, и помощь жителям пострадавших провинций.

По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения стали более 1,4 тыс. человек. Число пострадавших превысило 2,3 тыс.

Подтвержденных сведений о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольной Дамаску территории нет. При этом по оценке ВОЗ, число жертв землетрясений в Сирии достигло 8,5 тыс.