Башар Асад и глава ВОЗ обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии
Асад заявил, что Сирия надеется на эффективное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, которое должно быть направлено на восполнение дефицита предметов первой необходимости, медицинского оборудования и лекарств.
Президент Сирии также выразил признательность главе ВОЗ за усилия, направленные не преодоление последствий землетрясения, и помощь жителям пострадавших провинций.
По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения стали более 1,4 тыс. человек. Число пострадавших превысило 2,3 тыс.
Подтвержденных сведений о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольной Дамаску территории нет. При этом по оценке ВОЗ, число жертв землетрясений в Сирии достигло 8,5 тыс.