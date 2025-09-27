#АЭС в Казахстане
Мир

Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Башара Асада

суд, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 16:38 Фото: pixabay
Следственный судья в Дамаске выдал ордер на арест беглого президента Сирии Башара Асада, сообщает Zakon.kz.

В отношении Башара Асада был выдан заочный ордер на арест по обвинениям, связанным с инцидентами в Дараа в 2011 году, пишет сирийское информагентство Sana 27 сентября 2025 года. 

Ордер на арест включает обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы.

Судебное решение открывает возможность распространения ордера через Интерпол и расследования дела на международном уровне.

Этот шаг был предпринят в ответ на иск, поданный семьями жертв в Дараа в связи с инцидентами, произошедшими 23 ноября 2011 года.

В конце ноября 2024 года сирийская вооруженная оппозиция начала наступление на позиции правительственных войск и 8 декабря вошла в Дамаск. После этого Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. По последней информации, беглый президент Сирии находится в Москве.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
