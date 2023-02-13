На Кипре выбрали нового президента

Во втором туре президентских выборов на Кипре консервативный политик Никос Христодулидис победил Андреаса Мавроянниса, поддерживаемого левыми силами, сообщает Zakon.kz.

Бывший министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 12 февраля, сообщает Deutsche Welle.

По данным после подсчета 99,5% бюллетеней Христодулидис получил 52% голосов. Его оппонент – бывший постоянный представитель Кипра при ООН Андреас Маврояннис – набрал 48% и признал свое поражение.



Консервативный политик Христодулидис по итогам первого тура получил 32% голосов, Маврояннис, поддерживаемый левыми силами, набрал 29,6%, опередив лидера правящей партии "Демократический сбор" (DISY) Аверофа Неофиту. Партия DISY после поражения ее кандидата в первом туре не смогла определиться, в чью поддержку ей выступить, что сделало результаты решающего голосования еще более непредсказуемыми.

Президента Республики Кипр, входящей в Евросоюз с 2004 года, избирают всеобщим голосованием. Он формирует и возглавляет правительство страны. Президент избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не может переизбираться на третий срок.

C 1974 года Турция оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию. В свою очередь Анкара не признает правительство Республики Кипр. Многочисленные посреднические усилия ООН по преодолению раскола не увенчались успехом.

В выборах могли принимать участие только греки-киприоты – около 560 тысяч человек. Жители непризнанной Турецкой республики Северного Кипра на них не голосовали.