Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Кипра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никоса Христодулидиса с Днем независимости и пожелал народу Кипра мира и процветания, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Telegram-канала Акорды за 1 октября 2025 года, Токаев отметил, что сотрудничество между Астаной и Никосией из года в год расширяется.

Также глава государства выразил уверенность в том, что дружественные отношения двух стран, основанные на взаимопонимании, будут и впредь последовательно укрепляться.

До этого Токаев поздравил президента Болу Ахмеда Тинубу с 65-летием независимости Федеративной Республики Нигерия.