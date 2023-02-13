В Турции число жертв землетрясений уже достигло 29,6 тысячи человек
По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибло свыше 3,5 тыс. человек.
▪️ According to information received from SAKOM, as of 03:55 P.M., 29,605 citizens have lost their lives.— AFAD (@AFADTurkiye) February 12, 2023
Турецкое агентство Anadolu также сообщает об арестах мародеров. Так, в субботу, 11 февраля, правоохранительные органы арестовали 98 человек, подозреваемых в мародерстве и телефонном мошенничестве
Как сообщали ранее, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени – 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла).
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.
Ранее говорили о 22 тыс. погибших.
Отметим, что разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.