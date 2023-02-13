Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Турции число жертв землетрясений уже достигло 29,6 тысячи человек

В Турции число жертв землетрясений уже достигло 29,6 тысяч человек Фото: агентство Anadolu
Число жертв в 10 провинциях Турции достигло 29 605 человек, эвакуированы из зоны бедствий 147 934 человека. Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибло свыше 3,5 тыс. человек.

Турецкое агентство Anadolu также сообщает об арестах мародеров. Так, в субботу, 11 февраля, правоохранительные органы арестовали 98 человек, подозреваемых в мародерстве и телефонном мошенничестве

Как сообщали ранее, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени – 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Ранее говорили о 22 тыс. погибших.

Отметим, что разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Читайте также

В Темиртау нетрезвый водитель протащил полицейского 200 метров

В Грузии зафиксировали два землетрясения

В Жетысуской области двое парней попали в больницу с ножевыми ранениями

Елена Вебер
Землетрясения в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 февраля
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления