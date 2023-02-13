В Турции число жертв землетрясений уже достигло 29,6 тысячи человек

Число жертв в 10 провинциях Турции достигло 29 605 человек, эвакуированы из зоны бедствий 147 934 человека. Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибло свыше 3,5 тыс. человек.

▪️ According to information received from SAKOM, as of 03:55 P.M., 29,605 citizens have lost their lives. — AFAD (@AFADTurkiye) February 12, 2023

Турецкое агентство Anadolu также сообщает об арестах мародеров. Так, в субботу, 11 февраля, правоохранительные органы арестовали 98 человек, подозреваемых в мародерстве и телефонном мошенничестве



Как сообщали ранее, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени – 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Ранее говорили о 22 тыс. погибших.

Отметим, что разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.