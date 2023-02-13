Как будет развиваться Алматинская агломерация

Министерство национальной экономики разработало Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Основная цель Межрегионального плана мероприятий – формирование агломерации как региона с высоким уровнем человеческого капитала, встроенного в глобальную цепочку добавленной стоимости.



В действующую схему развития Алматинской агломерации, ядром которой выступает город Алматы, входят город Есик и 14 сельских округов Енбекшиказахского района, 6 сельских округов Жамбылского района, поселок Отеген-Батыра и 8 сельских округов Илийского района, город Каскелен и 10 сельских округов Карасайского района, город Талгар и 10 сельских округов Талгарского района, город Конаев и 2 сельских округа, административно подчиненных администрации города Конаев, а также планируемый город Gate City.

Как следует из документа, основными проблемными вопросами развития Алматинской агломерации являются диспропорциональность развития населенных пунктов, отдельных территорий агломерации, неэффективность использования имеющихся ресурсов (трудовых, земельных, природных и так далее) по ряду причин, сопровождаемых миграционными процессами и ростом дефицита по всем социальным вопросам, а также отсутствие местной институциональной базы регулирования и управления.

Решение этих проблем определяется необходимостью проведения ряда исследований по следующим направлениям:

общий анализ миграционных процессов (города Алматы, Алматинской области);

общий анализ использования земельных ресурсов;

общий анализ наличия занятости населения;

общий анализ роста дефицита жилого фонда;

общий анализ роста дефицита объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники;

общий анализ загруженности инженерной и транспортной инфраструктуры;

общий анализ торгового оборота и импорта;

продовольственная безопасность.

Предусматривается, что Алматинская агломерация будет развиваться как многофункциональный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды, интегрированный в систему межстрановых и экономических связей.

Для решения поставленной цели определены стратегические направления:

Территориальное развитие агломерации; Развитие человеческого потенциала; Развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории пригородной зоны; Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города-ядра и периферийной зоны агломерации; Развитие конкурентоспособной экономики; Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций; Управление развитием агломерации.

В результате реализации Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2027 года будут достигнуты:

обеспечение устойчивого развития Алматинской агломерации с учетом потребностей населения;

повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;

систематизация экономического потенциала города Алматы и развития Алматинской агломерации;

возможность снижения переуплотнения города-ядра путем смещения центров тяготения в города спутники и пригородные территории;

улучшение экологической ситуации;

эффективное использование земельных, природных ресурсов;

повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта позволит создать благоприятные условия в объектах образования, здравоохранения и культуры, увеличить охват населения занимающихся спортом, улучшить экологическую обстановку, повысить безопасность и правопорядок, повысить качество дорожного полотна в хорошее и удовлетворительное состояние до 100%, увеличить охват населения централизованным водоснабжением до 100%, обеспечить рост занятости населения с созданием новых рабочих мест на период реализации мероприятий и постоянных после ввода объектов в эксплуатацию, увеличить объем промышленного производства, увеличить привлечение частных инвестиций в регион с открытием новых субъектов малого и среднего бизнеса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.