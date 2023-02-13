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Как будет развиваться Алматинская агломерация

Как будет развиваться Алматинская агломерация Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики разработало Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Основная цель Межрегионального плана мероприятий – формирование агломерации как региона с высоким уровнем человеческого капитала, встроенного в глобальную цепочку добавленной стоимости.

В действующую схему развития Алматинской агломерации, ядром которой выступает город Алматы, входят город Есик и 14 сельских округов Енбекшиказахского района, 6 сельских округов Жамбылского района, поселок Отеген-Батыра и 8 сельских округов Илийского района, город Каскелен и 10 сельских округов Карасайского района, город Талгар и 10 сельских округов Талгарского района, город Конаев и 2 сельских округа, административно подчиненных администрации города Конаев, а также планируемый город Gate City. 

Как следует из документа, основными проблемными вопросами развития Алматинской агломерации являются диспропорциональность развития населенных пунктов, отдельных территорий агломерации, неэффективность использования имеющихся ресурсов (трудовых, земельных, природных и так далее) по ряду причин, сопровождаемых миграционными процессами и ростом дефицита по всем социальным вопросам, а также отсутствие местной институциональной базы регулирования и управления.

Решение этих проблем определяется необходимостью проведения ряда исследований по следующим направлениям:

  • общий анализ миграционных процессов (города Алматы, Алматинской области);
  • общий анализ использования земельных ресурсов;
  • общий анализ наличия занятости населения;
  • общий анализ роста дефицита жилого фонда;
  • общий анализ роста дефицита объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники;
  • общий анализ загруженности инженерной и транспортной инфраструктуры;
  • общий анализ торгового оборота и импорта;
  • продовольственная безопасность.

Предусматривается, что Алматинская агломерация будет развиваться как многофункциональный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды, интегрированный в систему межстрановых и экономических связей.

Для решения поставленной цели определены стратегические направления:

  1. Территориальное развитие агломерации;
  2. Развитие человеческого потенциала;
  3. Развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории пригородной зоны;
  4. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города-ядра и периферийной зоны агломерации;
  5. Развитие конкурентоспособной экономики;
  6. Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций;
  7. Управление развитием агломерации.

В результате реализации Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2027 года будут достигнуты:

  • обеспечение устойчивого развития Алматинской агломерации с учетом потребностей населения;
  • повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;
  • систематизация экономического потенциала города Алматы и развития Алматинской агломерации;
  • возможность снижения переуплотнения города-ядра путем смещения центров тяготения в города спутники и пригородные территории;
  • улучшение экологической ситуации;
  • эффективное использование земельных, природных ресурсов;
  • повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта позволит создать благоприятные условия в объектах образования, здравоохранения и культуры, увеличить охват населения занимающихся спортом, улучшить экологическую обстановку, повысить безопасность и правопорядок, повысить качество дорожного полотна в хорошее и удовлетворительное состояние до 100%, увеличить охват населения централизованным водоснабжением до 100%, обеспечить рост занятости населения с созданием новых рабочих мест на период реализации мероприятий и постоянных после ввода объектов в эксплуатацию, увеличить объем промышленного производства, увеличить привлечение частных инвестиций в регион с открытием новых субъектов малого и среднего бизнеса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.

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Открытые НПА Алматинская область Алматы
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