Как будет развиваться Алматинская агломерация
Основная цель Межрегионального плана мероприятий – формирование агломерации как региона с высоким уровнем человеческого капитала, встроенного в глобальную цепочку добавленной стоимости.
В действующую схему развития Алматинской агломерации, ядром которой выступает город Алматы, входят город Есик и 14 сельских округов Енбекшиказахского района, 6 сельских округов Жамбылского района, поселок Отеген-Батыра и 8 сельских округов Илийского района, город Каскелен и 10 сельских округов Карасайского района, город Талгар и 10 сельских округов Талгарского района, город Конаев и 2 сельских округа, административно подчиненных администрации города Конаев, а также планируемый город Gate City.
Как следует из документа, основными проблемными вопросами развития Алматинской агломерации являются диспропорциональность развития населенных пунктов, отдельных территорий агломерации, неэффективность использования имеющихся ресурсов (трудовых, земельных, природных и так далее) по ряду причин, сопровождаемых миграционными процессами и ростом дефицита по всем социальным вопросам, а также отсутствие местной институциональной базы регулирования и управления.
Решение этих проблем определяется необходимостью проведения ряда исследований по следующим направлениям:
- общий анализ миграционных процессов (города Алматы, Алматинской области);
- общий анализ использования земельных ресурсов;
- общий анализ наличия занятости населения;
- общий анализ роста дефицита жилого фонда;
- общий анализ роста дефицита объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники;
- общий анализ загруженности инженерной и транспортной инфраструктуры;
- общий анализ торгового оборота и импорта;
- продовольственная безопасность.
Предусматривается, что Алматинская агломерация будет развиваться как многофункциональный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды, интегрированный в систему межстрановых и экономических связей.
Для решения поставленной цели определены стратегические направления:
- Территориальное развитие агломерации;
- Развитие человеческого потенциала;
- Развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории пригородной зоны;
- Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города-ядра и периферийной зоны агломерации;
- Развитие конкурентоспособной экономики;
- Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- Управление развитием агломерации.
В результате реализации Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2027 года будут достигнуты:
- обеспечение устойчивого развития Алматинской агломерации с учетом потребностей населения;
- повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;
- систематизация экономического потенциала города Алматы и развития Алматинской агломерации;
- возможность снижения переуплотнения города-ядра путем смещения центров тяготения в города спутники и пригородные территории;
- улучшение экологической ситуации;
- эффективное использование земельных, природных ресурсов;
- повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.
В пояснительной записке говорится, что принятие проекта позволит создать благоприятные условия в объектах образования, здравоохранения и культуры, увеличить охват населения занимающихся спортом, улучшить экологическую обстановку, повысить безопасность и правопорядок, повысить качество дорожного полотна в хорошее и удовлетворительное состояние до 100%, увеличить охват населения централизованным водоснабжением до 100%, обеспечить рост занятости населения с созданием новых рабочих мест на период реализации мероприятий и постоянных после ввода объектов в эксплуатацию, увеличить объем промышленного производства, увеличить привлечение частных инвестиций в регион с открытием новых субъектов малого и среднего бизнеса.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.