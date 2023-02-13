В Павлодаре ликвидировали оптовый канал "синтетики"

22-летнего жителя Павлодарской области подозревают в распространении крупной партии наркотиков. Задержанный расфасовывал наркотические средства в небольшие свертки и размещал в тайниках, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ДП региона, при задержании у молодого человека обнаружили 5 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

Кроме того, по месту жительства у подозреваемого изъяты пакеты с наркотическими средствами, а также предметы, предназначенные для их расфасовки.

"По результатам экспертизы, у задержанного изъят наиболее опасный психостимулятор синтетического происхождения &-PVP, общей массой более 1,4 кг, что является особо крупным размером". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, устанавливается причастность других лиц к преступной деятельности.

Также сказано, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.